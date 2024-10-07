معهد بحوث القطن يستقبل 20 مبعوثا من 13 دولة إفريقية

نظم معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة الدورة التدريبية الخامسة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية تحت عنوان " إنتاج القطن المستدام في الدول الافريقية".



وقال الدكتور مصطفي عمارة المتحدث الاعلامي لمعهد بحوث القطن أن هذا البرنامج يأتي تنفيذًا وانعكاساً لرغبة القيادة السياسية في تعظيم تواجد مصر في الدول الأفريقية وتعميق صلاتها وتقوية روابطها، ودعم جهودها في تحقيق أجندة 2030 وأهـداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة. وأهداف التنمية المستدامة الافريقية 2063 التي اتفق عليها زعماء القارة الأفريقية، وتعزيز جهود مصر في مجال التعاون علي كل المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، من خلال دعم مجالات العمل التي تُمثل أولوية بالنسبة للدول المُستفيدة.



وفي سياق متصل اشار عمارة الي أن حفل الافتتاح تم في مركز البحوث الزراعية بحضور كلا من عمر عبيد منسق الدورة الافريقية لوزارة الخارجية وبالنيابة عن السفير أشرف إبراهيم – الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، و السفير صديق سيلا سفير دولة سيراليون، و الدكتور محمد عبد المجيد رئيس مجلس القطن والالياف والمحاصيل الزيتية، و مديري المعهد السابقين ووكلاء معهد بحوث القطن ورؤساء الاقسام البحثية، وحضر ممثلين من بعض الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بالقطن المصري ومنظمة الامم المتحدة الصناعية (UNIDO)، وممثلى برامج الاستدامة فى مصر، لمشروع قطن مصر و برنامج قطن افضل وريل قطن، ومدير شركه انكيوب، ومدير مبادرة الزراعة التجديدية، وممثل افريقيا فى المنظمة الدولية لمعايير القطن العضوى (الجوتس).



وشرح عمارة أن برنامج الدورة العملي يشمل زيارات معملية لمعامل معهد بحوث القطن والهندسة الوراثية، زيارات ميدانية خارجية لمحلج القطن ومحطة بحوث، ومحطة غربلة التقاوي كفر الشيخ، أيضًا زيارة للهئية العامة للتحكيم واختبارات القطن، وصندوق دعم الغزل والنسيج بمحافظة الاسكندرية كما أنه سوف يتم عمل زيارة لبعض مصانع الغزل والنسيج ببرج العرب.

محاضرات نظرية وعلمية



وأكد الدكتور عبد الناصر رضوان مدير المعهد بأن الدورة هى الخامسة التى تعقد ضمن التعاون في مجال تنمية قطاع القطن في أفريقيا و تقام في الفترة من 7 الي 24 اكتوبر 2024، و ذلك لتدريب 20 مبعوثا من 13 دولة أفريقية (السنغال-الكاميرون-بنين-بوركينا فاسو-زامبيا-زمببواي-سيراليون-غانا-غينيا الاستوائية-كوت ديفورا-مالي-موزابيق-نجيريا)، بهدف تعريف المتدربين علي برامج إنتاج القطن، من خلال محاضرات نظرية وعلمية يحاضر فيها نخبة من أساتذة و علماء مركز البحوث الزراعية، بالاضافة الى خبراء دوليين من منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، ومبادرة قطن أفضل ومبادرة ريل قطن.



وأشارت الدكتورة عبير عرفة وكيل المعهد لشؤون البحوث ومنسقة الدورة أنها تهدف لتدريب المبعوثين علي طرق إنتاج قطن عضوي نظيف مستدام مطابق لمعايير الجودة العالمية، والتقليل من المبيدات، والأسمدة، واستخدام المياه، والحفاظ على التربة، والتعرف علي مفاهيم والحلول تحقيق الاستدامة، وتشمل كذلك الاختبارات التكنولوجية، وتكنولوجية تدوير المخلفات، وإنتاج أسمدة وصبغات طبيعية وألياف صديقة للبيئة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية للعمل من أجل التواجد في البعد الأفريقي ومن منطلق ريادة مصر للقارة في تقديم ونقل الخبرات للأشقاء الأفارقة في مجال التدريب، وبناء على تعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي من اجل الاهتمام بالتدريب والارشاد علي كأفة المستويات وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية لنقل الخبرات الدولية.