استمتع بإجازة فصل الخريف فى «صن رايز ارابيان بيتشريزورت» شرم الشيخ

هل سبق ووجدت فندقًا يجمع كل ما تحلم به فى مكان واحد؟ مكان يوفر لك رحلة عائلية وإقامة فاخرة مصممة خصيصًا لتلبية كل احتياجاتك؟ لا داعى للبحث طويلًا، لأن هناك فندقًا واحدًا يلبى كل ذلك وأكثر – إنه «صن رايز ارابيان بيتش ريزورت». مع 421 غرفة فاخرة لتختار من بينهم، ستعيش رحلة أحلامك. استمتع بخدمات وإمكانيات استثنائية مصممة لتلبية كل رغباتك، على مدار الساعة. حيث ان رحلة من الفخامة تبدأ هنا!

ففى «صن رايز ارابيان بيتش ريزورت» سوف يجد أطفالك جنتهم الخاصة فور دخولهم إلى «نادى الأطفال»، وهو ملعب مصمم خصيصًا لإسعادهم حيث يجمع مختلف الأنشطة التى ستغنيهم عن أي شيء. بالإضافة إلى حمام السباحة الخاص بهم الذى يضمن سلامتهم بينما يستمتعون. ولا ننسى الحديقة المائية التى ترفع مستوى المرح إلى أبعاد جديدة وتجعل أوقاتهم مليئة بالمتعة واللعب. وأما راحتك واستجمامك، فهما مضمونان على مدار رحلتك، بفضل المساحات الخضراء الساحرة التى تحيط بك فى كل زاوية، مما يضفى شعورًا بالهدوء والسكينة مع كل خطوة تخطوها. ما سيزيد من استرخائك أكثرهو الجمال المعمارى الذى يحيط بك، حيث يمتاز تصميم 'صن رايز ارابيان بيتش ريزورت' بمزيج رائع من الفن العربى الحديث، مما يمد تجربتك بلمسة من الأناقة والهدوء.

إذا كانت رحلتك المثالية تخلو من الأطفال وتغمرها أجواء الهدوء والسكينة، وتبحث عن تجربة استثنائية بأرقى الخدمات، فإن الجناح الذى ستختاره سيضيف لمسة من الفخامة إلى إقامتك حيث إن معظم الأجنحة تمنحك الاستمتاع بكل ما يقدمه «پوش كلاب» من مرافق فاخرة تضمن لك تجربة لم يسبق لك أن خٌضتها، موفرا العديد من المميزات منها صالة «پوش» الخاصة بحمام سباحة خاص وعروض متميزة على النادى الصحى والحجوزات المستقبلية فى فنادق «صن رايز»، بالإضافة إلى خدمات مصممة خصيصًا كالإفطار الكونتيننتال فاخر وأولوية فى جميع الحجوزات.

وبجانب مميزات «پوش كلاب»، فهناك ايضًا الكثير من الخدمات الترفيهية التى تقتصر على من هم +16، وهذا يضمن لك الخصوصية والهدوء اللواتى تبحث عنهم، مثل النادى الصحى وبرامجه العديدة. وأخيرا وليس آخرا، يمكنك ان تنغمر فى تجربة طعام لامثيل لها بين مطعم البوفيه المفتوح العالمى أو أيا من السبع مطاعم العالمية الذين يقدمون أشهى الاطباق من المطابخ اليونانية والفرنسية والإيطالية وغيرهم.

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