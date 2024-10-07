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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

تنويه مهم من "القابضة للمطارات" لركاب مطار القاهرة

الشركة القابضة للمطارات
الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية

قامت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوى بنشر للركاب والعاملين والمترددين على مطار القاهرة الدولي، بأنه سيتم صباح  الثلاثاء 8 أكتوبر تنفيذ تجربة طوارئ متسعة النطاق بأرض مهبط مطار القاهرة الدولي.

 

 الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية 

 

وذلك من أجل رفع الكفاءة التدريبية لكافة الجهات ذات الصلة بخطة إدارة الأزمات والطوارئ بمشاركة رجال الشرطة والاسعاف والدفاع المدني.

 

حيث سيلاحظ وجود حركة للجهات المشاركة في سيناريو تجربة الطواريء داخل أرض المهبط وساحة المطار .. علما بأنه تم أخذ جميع الاستعدادات اللازمة لمنع تأثر الحركة الجوية وعمليات المطار وحركة المرور المعتادة داخل وخارج مطار القاهرة بإجراء سيناريو التجربة.

 

ويأتي تنفيذ هذه التجربة استجابة من مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية لتنفيذ تعليمات سلطة الطيران المدني المصري والمنظمة الدولية للطيران المدنى ICAO بتنفيذ تجارب الطواريء بصفة دورية، للوقوف على جاهزية المطارات المصرية والارتقاء بالمستوى التدريبي في كافة التخصصات لمواجهة اي أحداث طارئة.

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