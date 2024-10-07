تساقط شهب التنينيات ورؤيتها بالعين المجردة .. الأسباب وخطورتها

تشهد السماء، اليوم الاثنين، 7 أكتوبر 2024 ظاهرة تساقط شهب التنينيات، وتلك الظاهرة تشاهد بالعين المجردة دون الحاجة الى استخدام أي أجهزة رصد خاصة.

شهب التنينيات

كيفية حدوث الظاهرة:

شهب التنينيات هي ظاهرة تحدث عندما تمر الأرض خلال مسار المذنب «جياكوبوني زينر» أثناء دورانها حول الشمس، فالحطام من هذا المذنب المتناثر على طول مداره يصطدم بأعلى الغلاف الجوي للأرض ليحترق في صورة شهب التنينيات .

التوقيت :

شهب التنينيات

تحدث تلك الظاهرة او تنشط سنويًا لفترة قصيرة من 6 إلى 10 أكتوبر وبعكس العديد من زخات الشهب التي ترصد بعد منتصف الليل فإن نقطة تساقط هذه الشهب تكون مرتفعة بعد غروب الشمس وبداية الليل.

وعند التعقب سوف نلاحظ مسار «شهب التنينيات» أن نقطة انطلاقها من رأس مجموعة نجوم التنين بالأفق الشمالي بالقرب من النجمين التنين ورأس الثعبان ولكن ليس هناك حاجة لتحديد نقطة انطلاق شهب التنينيات لكنها يمكن أن تظهر في أي مكان في السماء.

و أفضل وقت لمراقبة هذه الشهب سيكون بعد بداية الليل وحتى الساعات الأولى من صباح 8 أكتوبر من موقع مظلم تمامًا بعيدًا عن أضواء المدن، وتتساقط بمعدل حوالي من 5 إلى 10 شهب بالساعة، أما عدد الشهب الفعلي المتساقطة فلا يمكن تحديده.

التأثيرات :

ليس هناك حدوث اي تأثيرات من تلك الظاهرة، ولا يتوقع حدوث عاصفة شهابية للتنين خلال العام الحالي 2024 نظراً لأن المذنب مصدر هذه الشهب سيكون بعيداً، واقترابه التالي سيكون في العام 2025 .

فتاريخيًا شهب التنينيات أنتجت عواصف شهابية في الأعوام 1933 و1946 حيث سجلت آلاف الشهب في الساعة والمذنب مصدرها عاد في 1998 وأيضا تساقطت بمعدل حوالي 100 شهاب بالساعة ومنذ 13 سنة في أكتوبر 2011 سجل حوالي 600 شهاب في الساعة على الرغم من وجود القمر متزامنًا مع الشهب في تلك الليلة.