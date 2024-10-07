أسعار تذاكر حفل فرقة "المتيم" في الساقية

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي، حفل إنشاد ديني لـ فرقة المتيم، في الثامنة مساء بعد غد الأربعاء بقاعة النهر، وسعر التذكرة 100 جنيه.

ومن المقرر أن تقدم الفرقة، خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأناشيد والابتهالات الدينية، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

شروط دخول الحفلات فى الساقية:

دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.

ممنوع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر.