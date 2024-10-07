إجراءات التنازل عن أراضى الإسكان الاجتماعي في مدينة السادات

أعلن جهاز مدينة السادات إجراءات التنازل عن أراضي الإسكان الاجتماعي في مدينة السادات.

وتشمل الإجراءات الآتى:

حضور المالك:

يجب على المالك الحضورًشخصيًا لتقديم طلب التنازل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين

سداد رسوم المعاينة:

يتم سداد رسوم المعاينة بقيمة (64 جنيهًا) في خزينة الجهاز.

تسليم الإيصال:

بعد سداد الرسوم، يتم تسليم الإيصال إلى شباك استلام الطلبات.

تحديد موعد للمعاينة:

يتم تحديد موعد للمعاينة خلال الأيام التالية:

( الأحد ، الاثنين ،الثلاثاء ) الساعة 8:30 صباحًا.

إجراء المعاينة:

بعد المعاينة، يجب التوقيع على استمارات التنازل أمام مسؤول الشؤون القانونية من قبل المتنازل والمتنازل إليه.

عرض التنازل على اللجنة العقارية:

بعد التوقيع على الاستمارات، يتم عرض الطلب على اللجنة العقارية لاعتماد التنازل.

سداد رسوم التنازل:

يتم سداد رسوم التنازل بقيمة 6% من القيمة البيعية للأرض.

ملاحظات هامة:

يُنصح الملاك بمراجعة كافة المستندات والتأكد من استيفائها قبل تقديم الطلب.

يُرجى الالتزام بمواعيد المعاينة المحددة لضمان تسريع الإجراءات.

للاستفسار أو للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع جهاز تنمية مدينة السادات من خلال الصفحة الرسمية