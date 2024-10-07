الغموض يسيطر على برومو "عنها"|وموعد عرض الفيلم

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عنها" بطولة النجم أحمد مالك، وندى الشاذلي، وفدوى عابد، التيزر الدعائي الأول للفيلم المقرر طرحه بدور العرض السينمائية 16 أكتوبر الجاري، وسيطر عليه حالة من التشويق والإثارة والغموض، في مشاهد تحبس لها أنفاس حول ماكينة خياطة و شخص يحمل فتاة بطريقة تحوى للمشاهدين بوجود احداث مثيرة ستحدث.

فيلم عنها

وكان صناع فيلم أطلقوا خلال الأيام الماضية، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "إشمعنى يا نخ"، وهي من غناء ندى الشاذلي، وكلمات بديع خيري وألحان سيد درويش.

فيلم عنها من بطولة كل من أحمد مالك، ندى الشاذلي، فدوى عابد، وآخرين من نجوم الفن، وتأليف وإخراج إسلام العزازي، وإنتاج دينا فاروق.

وتدور أحداث الفيلم في حقبة الثلاثينيات حول سيدة عشرين تدعي "درية"، وتم إغتيال زوجها في ذلك الفترة، ومن ثم دخلت في حالة وحدة شديدة وانعزلت بنفسها داخل بيتها رافضة التعامل مع العالم الخارجي.