بسبب المخدرات.. عقوبة رادعة لعامل ضرب ابنه حتى الموت

قضت محكمة جنايات المنيا، بمعاقبة عامل مقيم بإحدي قري مركز مطاي، بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدى علي ابنه بالضرب حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب تعاطيه المخدرات ، والزمته المصاريف الجنائية.

عقوبة رادعة لعامل ضرب ابنه حتى الموت

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيل وأحمد محمد صادق وأمانة سر مرقص نبيل وخالد محمد عبدالغني.

وكان المحامي العام الاول لنيابات شمال المنيا، احال المتهم "ر. ف. ج " 43 سنة عامل للمحاكمة الجنائية بتهمة "ضرب أفضي إلى موت" مع المطالبه بمعاقبة المتهم وفقًا للقانون.

ترجع احداث الواقعة الي بداية العام الجاري 2024 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة بقيام عامل بقتل ابنه بإحدي قري مركز مطاي.

وانتقلت الاجهزة الامنية، والاسعاف الي موقع البلاغ، وتبين قيام المتهم "ر. ف. ج " 43 سنة عامل بالتعدي بالضرب علي ابنه حتي لفظ أنفاسه الاخيرة بسبب تعاطيه المخدرات، وتم القبض علي المتهم والتحفظ علي الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.