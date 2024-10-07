عاجل
أمين عام حزب الله بالعراق: نستعد لتوسيع الحرب مع اليمن وضرب قلب الكيان
الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يحذر من التواجد على الشواطئ أو دخول البحر جنوب لبنان

بوابة الوفد الإلكترونية

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي المستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد أو لأي استعمال آخر من خط نهر الأولي جنوباً، بإخلاء الشاطئ والبحر فورا جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: ‏نشاط  حزب الله يجبر جيش الدفاع على العمل ضده حيث سيعمل جيش الدفاع في الوقت القريب في المنطقة البحرية ضد أنشطة حزب الله.

 

وأضاف جيش الاحتلال: ‏من أجل سلامتكم امتنعوا عن التواجد في البحر أو على الشاطئ من الآن وحتى إشعار آخر، التواجد على الشاطئ وتحركات القوارب في منطقة خط نهر الأولي جنوبًا يشكلان خطرًا على حياتكم

مواد متعلقة

شرطة الاحتلال تعتذر للمستوطنين بعد ظهور مظلات شراعية في فلسطين المحتلة

مستوطنون يطلقون النار على الطائرات الشراعية والاحتلال يعلن "تمرين للشرطة" ( فيديو)

عاجل.. طائرات شراعية في سماء الجليل والاحتلال يطالب السكان بالحذر ( شاهد)

حزب الله يقصف كريات شمال حيفا بصلية صاروخية

رسالة إسماعيل قاآني الغامضة تثير جدل الإيرانيين

كلمة “الملثم” أبو عبيدة بمناسبة ذكرى مرور عام على طوفان الأقصى

أبو عبيدة: عملية طوفان الأقصى الأكثر احترافية ونجاحًا في العصر الحديث

حماس: مجازر العدو في مخيم جباليا وشمال القطاع دليل على فشل الاحتلال
الجريدة الورقية