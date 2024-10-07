تسعيناتي باند تحتفل بعيد ميلادها الأول في ساقية الصاوي هذا الموعد
تحتفل فرقة تسعيناتي باند، بعيد ميلادها الأول في ساقية عبدالمنعم الصاوي، في الثامنة مساء يوم الخميس المقبل بقاعة النهر، وسعر التذكرة ٢٠٠ جنيه.
وتقدم الفرقة، خلال الحفل مجموعة متنوعة أجمل الأغاني التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
شروط دخول الحفلات فى الساقية:
- دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.
- ممنوع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.
- الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.
- غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.
- غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر