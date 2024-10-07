جراحة في الأنف تتسبب فى مصرع سيدة.. والقبض على الأطباء المتهمين

فتحت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقات موسعة في واقعة اتهام طبيبين بالتسبب في مصرع سيدة اثر جراحة في الانف بمدينة كرداسة والقاء مباحث الجيزة القبض عليهما.

جراحة في الانف تتسبب فى مصرع سيدة

وكشفت التحقيقات الأولية اتهام اسرة سيدة لـ طبيب أنف وأذن وحنجرة وطبيب تخدير بالتسبب في وفاة ابنتهم أثناء إجراء عملية استعدال للحاجز الأنفي لها داخل مجمع طبي بمنطقة ناهيا بدائرة مركز شرطة كرداسة.

تعود الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من عامل يفيد بوفاة شقيقته "سعدية" 30 سنة، أثناء إجرائها عملية استعدال للحاجز الأنفي لها داخل مجمع طبي بمنطقة ناهيا بدائرة المركز، واتهم طبيب أنف وأذن وحنجرة واخر طبيب تخدير بالتسبب في وفاتها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وجري ضبط الطبيبن واقتيادهما إلي ديوان المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.