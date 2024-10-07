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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

فريق "دنيتنا" يشدو بأروع الأعمال الطربية والوطنية بالأوبرا.. الليلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يقام فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا غنائياً لفريق دنيتنا للغناء التابع لجمعية دنيتنا للمكفوفين، في الثامنه والنصف مساء اليوم، الاثنين على المسرح الصغير، وذلك في إطار  اهتمام وزارة الثقافة المصرية بإحياء وتقديم كنوز الفنون.

يتضمن البرنامج باقه من أروع الأغاني الوطنيه ومزيج من المنوعات الغنائية العربية، ومنها : "يمامة حلوة، مشربتش من نيلها، الله اكبر كبيرا، يا غريب الدار، فيها حاجة حلوة، تعب الهوى، الصحبجية، بلد التاريخ، ميدلي حليم، حلوة بلادي، يا اهل المحبة، ما دام تحب، علي قد مجينا، قولي عملك ايه، كلمني طمني، يالي سامعني، كلمات، بنات اسكندرية.

اداء الفنانين جنة يوسف، ميرفت عجلان، دنيا محمد، محمد عادل، نهي علاء، مصطفي عاشور، هبة ربيع، زياد عبد السلام، محمد احمد وصفاء مصطفى.

يذكر أن فريق دنيتنا، يضم  عدد من  المواهب والأصوات المميزة من  الشباب والشابات المكفوفين وضعاف البصر.
فاز في مسابقة المواهب الذهبية لذوى القدرات الخاصة، وشارك الفريق فى المهرجان الدولي للموسيقيين المكفوفين في مدينه تطوان بالمغرب عام ٢٠١٨، وحصل على درع المهرجان بجانب عدد من الجوائز المحلية والدولية.

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