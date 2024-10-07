عاجل
عاجل.. طائرات شراعية في سماء الجليل والاحتلال يطالب السكان بالحذر ( شاهد) حزب الله يقصف كريات شمال حيفا بصلية صاروخية
الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

رسالة إسماعيل قاآني الغامضة تثير جدل الإيرانيين

إسماعيل قاآني
إسماعيل قاآني

ظهرت رسالة غامضة نُسبت إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، أثارت الجدل حول مصيره، رغم تأكيدات طهران أنه على قيد الحياة.

 

كان الهدف من الرسالة المثيرة للجدل لـ إسماعيل قاآني، طمأنة الإيرانيين بأنه لم يقتل، في ظل غيابه عن الأنظار، منذ ضربات إسرائيلية على بيروت أواخر الأسبوع الماضي.

 

رسالة إسماعيل قاآني

الرسالة نشرها موقع نيونيوز الإيراني، وجهها قاآني إلى المؤتمر الدولي السابع للتضامن مع الأطفال والمراهقین الفلسطینیین، في طهران، وقال إنه لم يستطع الحضور بسبب مشاركته في اجتماع آخر هام.

 

ونشر موقع نور نيوز، خبر يفيد بأن العميد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإيرانية، بعث برسالة الى المؤتمر الدولي السابع للتضامن مع اطفال فلسطين. 

 

وقال مقدم المؤتمر، أثناء قراءة رسالة العميد إسماعيل قاآني: إن قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية قد بلغ تحيته على جميع المشاركين في هذا المؤتمر، مشيرا إلى أنه بسبب حضوره في الاجتماع المهم الآخر لم يتمكن من المشاركة في هذا المؤتمر وقد اعتذر للمشاركين.

 

وفي وقت سابق، أعلن نائب قائد فيلق القدس الإيراني إيرج مسجدي اليوم الاثنين، أن قائد الفيلق إسماعيل قاآني "بصحة جيدة".

 

إسماعيل قاآني وصل إلى لبنان قبل أيام ومنذ الضربة الإسرائيلية انقطعت أخباره وهو لم يظهر في صلاة الجمعة الماضي بطهران.

 

 

مواد متعلقة

كلمة “الملثم” أبو عبيدة بمناسبة ذكرى مرور عام على طوفان الأقصى

أبو عبيدة: عملية طوفان الأقصى الأكثر احترافية ونجاحًا في العصر الحديث

حماس: مجازر العدو في مخيم جباليا وشمال القطاع دليل على فشل الاحتلال

البابا فرنسيس لسكان غزة: أنا معكم يا من تمطر السماء فوقكم نارًا

في ذكرى طوفان الأقصى.. حماس تستهدف قلب تل أبيب برشقة صاروخية

الحرس الثوري الإيراني ينفي مقتل إسماعيل قاآني

انقطاع الكهرباء في الجزء الشرقي من مطار بيروت

ضاحية بيروت الجنوبية تحترق

الجريدة الورقية