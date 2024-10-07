رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

هنأ رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي، الدكتور صباح علال زاير، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى السنوية لانتصارات أكتوبر المجيدة.



وأكد الدكتور صباح خلال التهنئة أن هذه الانتصارات تمثل لحظة فخر ليس فقط لمصر، بل للأمة العربية بأكملها، معرباً عن تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار لمصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

وأشار الدكتور صباح علال إلى أن مصر تلعب دوراً محورياً في دعم السياحة العربية، بفضل تاريخها العريق ومواقعها السياحية الفريدة التي تجذب ملايين السياح من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن الاتحاد العربي للإعلام السياحي يسعى دائماً للتعاون مع الجهات المصرية المختصة لتعزيز السياحة في مصر والترويج لها على المستوى العربي والدولي.

يذكر أن الاتحاد العربي للإعلام السياحي تأسس في عام 2008 على يد الصحفي المصري خالد خليل، ويعد من المؤسسات الرائدة في مجال الإعلام السياحي على مستوى العالم العربي.

ويقوم الاتحاد بانتخاب مجلس إدارته كل عامين، وفقاً للائحة والنظام الأساسي، ويتولى رئاسة الاتحاد في الدورة الحالية (2024-2026) الصحافي العراقي الدكتور صباح علال زاير.

ويسعى الاتحاد منذ تأسيسه إلى تعزيز دور الإعلام السياحي في الترويج للوجهات السياحية في الوطن العربي، ودعم الإعلاميين العاملين في هذا القطاع.