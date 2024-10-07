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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الأسواق العقارية

تفاصيل الفرص الاستثمارية بجهاز تنمية العبور الجديدة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن جهاز تنمية العبور الجديدة ، عن طرح فرص إستثمارية على الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين كالاتى : -
 

الفرص الاستثمارية المطروحة

١- قطعة أرض مسلسل رقم ( ١-٢-٣-٤ ) بمساحة  ١٠٥٥٥٥ م٢ (٢٥.١٣ فدان) بنشاط عمراني مختلط بالشريط الخدمي بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

٢- قطعة أرض مسلسل رقم ( ٥٠ ب ) بمساحة  ٩٢٧٩ م٢  بنشاط تجاري إداري بالشريط الخدمي بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

٣- قطعة أرض مسلسل رقم ( ٦ أ ) بمساحة  ٨٩٢٨ م٢  بنشاط تجاري بالشريط الخدمي بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

٤-قطعة أرض مسلسل رقم ( ١٥٣ ) بمساحة  ١٦٩٦.١١ م٢  بنشاط تجاري بمنطقة خدمات أراضي بيت الوطن بمنطقة ٢٦٠٠ فدان.

٥- قطعة أرض مسلسل رقم ( ١٦٦ ) بمساحة  ١٧٠٩.٦٤ م٢  بنشاط تجاري  بمنطقة خدمات أراضي بيت الوطن بمنطقة ٢٦٠٠ فدان.

يتم التقديم على هذه الفرص من خلال الموقع الالكترونى لبوابة خدمات المستثمرين في الفترة من ٢٠٢٤/١٠/١ حتى ١٥ /١٠/ ٢٠٢٤ م 

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