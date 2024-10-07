تفاصيل الفرص الاستثمارية بجهاز تنمية العبور الجديدة

أعلن جهاز تنمية العبور الجديدة ، عن طرح فرص إستثمارية على الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين كالاتى : -



الفرص الاستثمارية المطروحة

١- قطعة أرض مسلسل رقم ( ١-٢-٣-٤ ) بمساحة ١٠٥٥٥٥ م٢ (٢٥.١٣ فدان) بنشاط عمراني مختلط بالشريط الخدمي بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

٢- قطعة أرض مسلسل رقم ( ٥٠ ب ) بمساحة ٩٢٧٩ م٢ بنشاط تجاري إداري بالشريط الخدمي بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

٣- قطعة أرض مسلسل رقم ( ٦ أ ) بمساحة ٨٩٢٨ م٢ بنشاط تجاري بالشريط الخدمي بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي.

٤-قطعة أرض مسلسل رقم ( ١٥٣ ) بمساحة ١٦٩٦.١١ م٢ بنشاط تجاري بمنطقة خدمات أراضي بيت الوطن بمنطقة ٢٦٠٠ فدان.

٥- قطعة أرض مسلسل رقم ( ١٦٦ ) بمساحة ١٧٠٩.٦٤ م٢ بنشاط تجاري بمنطقة خدمات أراضي بيت الوطن بمنطقة ٢٦٠٠ فدان.

يتم التقديم على هذه الفرص من خلال الموقع الالكترونى لبوابة خدمات المستثمرين في الفترة من ٢٠٢٤/١٠/١ حتى ١٥ /١٠/ ٢٠٢٤ م