سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري آخر تحديث

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024 مقابل الجنيه المصري، استقرارا في مختلف البنوك العاملة بمصر،حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 12.85 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

واستقر سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 7-10-2024 في البنوك، ونستعرض خلال السطور التالية أسعار صرف الريال السعودي اليوم، في مختلف البنوك العاملة في مصر، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 12.85 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.89 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 12.85 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي «cib»

سجل سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه اليوم 12.87 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي «cib».

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.