هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بالجينز

تعيش الفنانة هنا الزاهد حالة من الانتعاش الفني والاجتماعي، فهي دائمة الاهتمام بعالم الموضة والأزياء لتختار من بينه ما يبرز أناقتها وأنوثتها دون الميل للجرأة، مما جعلها مثال تقتدي به صاحبات الذوق الرفيع.

وبدت هنا الزاهد بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بدلة صممت من الجينز بلون الرمادي وزينت ببعض حبات اللؤلؤ من الأمام والخلف مستعرضة أناقتها ورشاقتها على خطى عارضات الأزياء.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة وراء ظهرها بشكل ناعم على طريقة الويفي الواسع ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المتناغم مع لون بشرتها مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

هنا الزاهد

هنا الزاهد (5 يناير 1994 -) ممثلة ومقدمة برامج مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014. ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل سك على إخواتك الذي عرض على إم بي سي مصر ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدور بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة.

مسيرتها الفنية

ولدت هنا الزاهد في القاهرة، هي ابنة "شيرين المنزلاوي" زوجة طلعت زكريا. ظهرت لأول مرة كطفلة من خلال مشاركتها في مشهد قصير في فيلم المشخصاتي عام 2003 ، ولاحقاً شاركت محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس في عام 2009 حين أدت دور فتاة مصرية كانت تعيش بأمريكا.

وانضمت إلى طاقم عمل مسلسل فرق توقيت بجانب تامر حسني ونيكول سابا في 2014، ثم ظهرت في نفس السنة في فيلم خطة جيمي بالاشتراك مع ساندي وإسلام جمال.

وقدمت دور رئيسي في مسلسل مأمون وشركاه مع عادل إمام.

حياتها الخاصة

في 15 أغسطس 2018 احتفلت هنا الزاهد بخطوبتها على الفنان أحمد فهمي، في حفل عائلي أُقيم بمنزلها، واقتصرَ الحفل على أهل العروسين وعددٍ قليل من أصدقائهم، وفي 11 سبتمبر 2019 احتفلا بزفافهما في حفل كبير حضره الكثير من نجوم الفن.

في نوفمبر 2023 أعلنت عن انفصالها عن زوجها بعد 4 سنوات من الزواج وكتب على صفحتها الشخصية على موقع انستغرام: "الحمدلله.. تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد 4 بعد الجواز.