جامعة عين شمس تنظم احتفاليه ضخمة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

نظم قطاع التعليم والطلاب ادارة رعاية الشباب بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب جامعة عين شمس احتفالية ضخمة أمام قصر الزعفران للاحتفال مع الطلاب بذكرى النصر العظيم.

جاء ذلك في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بالذكرى ٥١ لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي أعادت للشعب المصري كرامته وبرهنت على قوته وصموده، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

رئيس جامعة عين شمس: انتصارات أكتوبر ليست مجرد ذكرى تاريخية

وكان رئيس جامعة عين شمس قد قدم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقوات المسلحة الباسلة وشعب مصر العظيم بهذه المناسبة الكريمة معبرا عن فخره واعتزازه بجيل من الطلاب يواصل مسيرة العلم والمعرفة.

وأكد رئيس جامعة عين شمس إن انتصارات أكتوبر ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل هي رمز للإرادة والتحدي، ودرس في العزيمة والإصرار على تحقيق الأهداف.

جدير بالذكر ان احتفالات جامعة عين شمس ممتدة على مدار اسبوع كامل وتُختَتم بحفل فني لكورال اون يقدمون فيها عددا من الأغاني الوطنيه والحماسيه.