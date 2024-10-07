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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

أوراسكوم مقاول رئيسي لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى برأس الحكمة

مشروعات رأس الحكمة
مشروعات رأس الحكمة

أصدرت شركة اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي توضيحاً بشأن  ماتردد حول" اوراسكوم للإنشاءات مقاولا رئيسا للأعمال التمهيدية في تطوير مشروع راس الحكمة ".

وقالت أوراسكوم في بيان للبورصة اليوم أنه قد تم تعيينها من قبل مدن القابضة كمقاول رئيسي لتنفيذ الأعمال التمهيدية من البناء للمرحلة الأولى لمشروع رأس الحكمة في مصر.

وبلغت قيمة مشروعات الشركة تحت التنفيذ لمجموعة BESIX بلغت 6.8 مليار يورو وقيمة العقود الجديدة 3.3 مليار يورو في النصف الأول من عام 2024.

وبلغت قيمة الإيرادات 1.5 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مبلغ 74.8 مليون دولار أمريكي وصافي الربح العائد للمساهمين بقيمة 64.7 مليون دولار أمريكي في النصف الأول 2024.

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