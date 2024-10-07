أوراسكوم مقاول رئيسي لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى برأس الحكمة

أصدرت شركة اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي توضيحاً بشأن ماتردد حول" اوراسكوم للإنشاءات مقاولا رئيسا للأعمال التمهيدية في تطوير مشروع راس الحكمة ".

وقالت أوراسكوم في بيان للبورصة اليوم أنه قد تم تعيينها من قبل مدن القابضة كمقاول رئيسي لتنفيذ الأعمال التمهيدية من البناء للمرحلة الأولى لمشروع رأس الحكمة في مصر.

وبلغت قيمة مشروعات الشركة تحت التنفيذ لمجموعة BESIX بلغت 6.8 مليار يورو وقيمة العقود الجديدة 3.3 مليار يورو في النصف الأول من عام 2024.

وبلغت قيمة الإيرادات 1.5 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مبلغ 74.8 مليون دولار أمريكي وصافي الربح العائد للمساهمين بقيمة 64.7 مليون دولار أمريكي في النصف الأول 2024.