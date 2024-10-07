وزارة العمل تنظم ورشة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر للمفتشين بالدقهلية

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم ورشة عمل تثقيفية للمفتشين التابعين لمديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، لمكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل ، وذلك بمشاركة 30 من المفتشين بمختلف الإدارات بالمديرية، بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ومكتبها بالقاهرة.

وتهدف الورشة إلى صقل مهارات العاملين في حقل التفتيش بالمديريات والمكاتب التابعة لها، وإكسابهم القدرة على كيفية التعامل في مواجهة حالات الاتجار بالبشر فضلاً مكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل ، لما لها من مخالفة لنصوص الدستور المصري واتفاقيات العمل الدولية المبرمة في هذا الصدد، لما تمثله أيضاً من خطورة على النظام العام والآداب للمجتمع المصري ، تضمن جدول أعمال الورشة مفاهيم وتعريفات الإتجار بالبشر، وأشكاله وصوره، ومناقشة اتفاقيات العمل الدولية المرتبطة بهذا الموضوع، والإتجار فى البشر فى التشريعات الوطنية والقوانين، ودور منظمة العمل الدولية فى مواجهة تلك الظاهرة، ومحاضرات مكثفة مدعومة بالفيديوهات التى توضح مظاهر الاتجار بالبشر وطرق رصدها داخل مواقع العمل أثناء التفتيش.

وقال أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية، إن تلك الورشة تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، حول ضرورة رفع كفاءة مفتشي العمل بالمديريات ، ودعم وتعزيز قدراتهم العملية والقانونية ، وتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول تطبيق أحكام القانون ومواده ، والقوانين ذات الصلة ، لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك تعزيز ملفات التعاون مع الجهات الشريكة لتحقيق التطبيق الأمثل لمعايير العمل الدولية التى وقعت الدولة المصرية عليها لإيجاد مناخ عمل لائق.

وأضاف وكيل المديرية، أنه جرى خلال فعاليات الورشة شرح الاتفاقيات الدولية الخاصة بمفاهيم وتعريف بالاتجار بالبشر ، وأشكال الجريمة ، ومؤشرات الاتجار بالبشر ، وإستعراض الاتفاقيات الدولية رقم 29 و 105 و 138 ، وعرض القرارات الوزارية رقم 215 لسنة 2021 ، وقرار 146 لسنة 2019 ، وتوضيح دور تفتيش العمل في مكافحة الاتجار بالبشر ، بحضور وفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلين عن الإدارة المركزية للتشغيل وسوق العمل بالوزارة ، وإدارة تنمية المواهب.