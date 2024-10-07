العمل تنسق مع هيئة الإسعاف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالدقهلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، لقاءً تنسيقيًا مع مدير هيئة الإسعاف بالدقهلية، لتنسيق الجهود بين المديرية وهيئة الإسعاف لتقديم ندوات للتوعية مشتركة، وذلك للعاملين بشركات القطاع العام والخاص والهيئات الحكومية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتدريب على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، بالتنسيق مع ديوان عام محافظة الدقهلية، وهيئة الإسعاف المصرية ، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك ضمن جهود المديرية المكثفة في مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

وقال أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية، إن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص، وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ، وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.

وأضاف مدير المديرية، أنه حضر اللقاء الدكتور أحمد عبدالعاطي مدير إسعاف الدقهلية ، وأحمد طه المشرف العام بإسعاف الدقهلية ، ومن مديرية العمل المهندسة أمل غانم مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، والمهندسة ولاء معوض موجهة السلامة بالمديرية ، وجرى الاتفاق على عقد الندوات المشتركة خلال مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان للوصول إلى أكبر عدد من المنشآت والعاملين بجميع مدن ومراكز محافظة الدقهلية ، وتنظيم جدول الندوات وتم التنسيق لتنفيذها.