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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

مسئولو الإسكان يتفقدون موقف مشروعات المرافق بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة

جانب من جولة التفقد
جانب من جولة التفقد

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافة والمناطق الجاري تقنين وتوفيق أوضاعها بالعبور الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز المدينة، ومسئولي الجهاز والمكتب الاستشاري.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للأعمال الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

وخلال الجولة، تفقد مسئولو الإسكان، موقف أعمال عدَّاية الدفع الموجه أسفل طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي قطر خارجي 800 مم، لتغذية المياه بالمساحات المضافة للمدينة، كما تفقدوا المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة من رافع الشروق، وأعمال تنفيذ المرافق وفرمة الطرق للمجاورات (٢٠٩ - ٢٧٦ - ٣٥٠ - ٤٠٠ - ٤٥٠ - ٥٠٠)م2 بمنطقة الأمل "سابقاً".

وأشاد مساعد نائب رئيس الهيئة، بالجهد المبذول، والذي كانت نتيجته وصول المياه بمنطقة الأمل بمدينة العبور الجديدة، وذلك من رافع المياه بمدينة الشروق.

وشدد مساعد نائب رئيس الهيئة، على الشركة المنفذة بالالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المشروع في الوقت المحدد له، مؤكدًا ضرورة الاستمرار على هذا النهج حتى يتم تسليم قطع الأراضي لمستحقيها في التوقيتات المحددة.

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