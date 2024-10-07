عبير نعمة تخصص أجرها في حفلها بدار الأوبرا للأسر اللبنانية المتضررة من العدوان

تستعد الفنانة اللبنانية عبير نعمة، للوقوف على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، مساء الأربعاء ١٦ أكتوبر بمصاحبة أوركسترا سيني سيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضه، في إطار مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ٣٢.

يأتي هذا الحفل في لحظة فارقة يمر بها لبنان، أعلنت على اثرها عبير نعمة، أن عائدات مشاركتها ستخصص للأسر المتضررة في لبنان، في لفتة وطنية وإنسانية تجسد تضامنها مع وطنها في ظل هذه المحنة الصعبة، مؤكدةً أن الفن هو رسالة إنسانية قبل أي شيء آخر.



هذا الحفل المنتظر يعد أحد أبرز فعاليات المهرجان، حيث ستحمل نعمة جمهورها إلى رحلة موسيقية وغنائية ممزوجة بالأمل والتضامن مع وطنها لبنان.