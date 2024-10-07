ندوة توعية للخطباء والأئمة بأبو كبير لنشر الوعي المائي

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، ندوة توعية للخطباء والأئمة بمدينة أبو كبير، إيمانا من الشركة بدور رجال الدين في نشر الوعي المائي، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

يأتي ذلك في ضوء التعاون القائم بين مديرية الأوقاف وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، وتطبيقاً لسياسة الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي.

وتوصيات المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

ولفت رئيس الشركة، إلى أن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية؛ عقدت ندوة توعية للخطباء والأئمة بمدينة أبو كبير، والتي تطرقت إلى ضرورة رفع وعي المواطنين بأهمية قضية المياه والحفاظ على كل قطرة مياه في ظل محدودية الموارد والتزايد السكاني المستمر، وأيضا تم معرفتهم بالخط الساخن الخاص بشكاوي ١٢٥، وأهمية التفاعل الإيجابي نحو مواجهة المخالفات لأن مسئولية حماية موارد الدولة هي مسئولية الجميع.

وأشار أبو حلاوة إلى أن ذلك يأتي بناءً على التوجهات العامة للدولة، ورؤية الشركة القابضة لتكثيف حملات التوعية عن ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحي.

ونوه رئيس الشركة إلى إنه تم التواصل مع شيوخ المساجد لنشر رسالة التوعية، ولتحقيق الأمن المائي المستدام، وضرورة إدراك أهمية الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.