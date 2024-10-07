كشف غموض جريمة قتل طفلة بالدقهلية| تفاصيل

تمكن رجال مباحث الدقهلية، من كشف غموض جريمة قتل طفلة في العاشرة من عمرها، وذلك بعد العثور على جثتها داخل شيكارة بكرتونة كبيرة وسط بعض المخلفات ببلكونة شقة عمها بعزبة إبراهيم التابعة لقرية بسنديلة.

وتبين من التحريات الأولية أن وراء الحادث زوجة عمها من أجل سرقة قرطها الذهبي لسداد مديونياتها.

وعلى الفور تم إلقاء القبض على المتهمة وأمر اللواء مجدى عبدالعزيز أمن الدقهلية بإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكانت البداية مع تلقى مأمور مركز شرطة بلقاس بلاغا من "محمد.ا", 36 عاما، باختفاء نجلته "لميس"، عمر 4 سنوات، ويقيمون عزبة إبراهيم التابعة لقرية بسنديلة نطاق المركز، عن المنزل منذ الصباح، فأمر اللواء محمد عز مدير شعبة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بتشكيل فريق بحث من ضباط قسم المباحث الجنائية ووحدة مباحث مركز بلقاس بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالدقهلية لكشف غموض الواقعة.

انتقل ضباط فريق البحث الجنائي بغرب الدقهلية بقيادة العقيد دكتور شريف أبوشعيشع، رئيس الفرع، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى القرية وجرى فحص كاميرات المراقبة وفحص كافة أروقة المنزل.

وبتفتيش مسكن شقيق المبلغ عثر على الطفلة "جثة هامدة" وموضوعة داخل جوال موضوع بكرتونة كبيرة الحجم داخل بلكونة الشقة.

وبإجراء التحريات تبين قيام زوجة عمها وتدعى "رحمة.م.غ"، 24 عاما بالتخلص من الطفلة لسرقة قرطها الذهبي وذلك نتيجة مرورها بضائقة مالية وتعثرها في سداد قرض مستحق لوالدها.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بدافع سرقة قرطها الذهبي وأكدت فشلها في اخفاء جثتها فقامت بوضعها داخل جوال ووضعة بكرتونة كبيرة الحجم بجانب بعض المخلفات داخل البلكونة.

وأرشد المتهمة عن المسروقات، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات.