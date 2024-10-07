الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

بنك قناة السويس يطرح شهادة ثلاثية بعائد 22%

بنك قناة السويس
بنك قناة السويس

يقدم البنك شهادة الادخار الثلاثية، بعائد تنافسي ثابت يبلغ 22% سنويًا ويتم صرفه بشكل شهري لمدة 3 سنوات، مما يُتيح للعملاء فرصة ادخار أموالهم واستثمارها بشكل آمن عن طريق الحصول على عائد مجزِ ثابت طوال مدة الشهادة.

وقال البنك في بيان اليوم أنه يمكن للعملاء الاستفادة من تلك المزايا وشراء الشهادة بدءًا من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، على أن يتم احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

وأوضح أن الشهادة توفر الشهادة للعملاء إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى 95% من قيمتها، بالإضافة إلى فرصة للحصول على بطاقة ائتمانية بضمانها.

وتُقدم شهادة الادخار الثلاثية الثابتة لكافة عملاء البنك الأفراد الحاليين والجُدد بإجراءات ميسّرة عن طريق كافة فروع البنك البالغة 52 فرع. 

كما يمكن للعميل استرداد الشهادة مع توافر خيارات استرداد مرنة وفقًا لاحتياجاته، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ شراء الشهادة.

ويستمر بنك قناة السويس في تقديم باقة متنوعة من الأوعية الادخارية المميزة تتضمن الودائع والشهادات وحسابات التوفير، بأسعار عائد تنافسية وخصائص متنوعة لتُناسب احتياجات كافة فئات العملاء.

 

 

 

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