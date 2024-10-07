مدير أمن الغربية يهنئ المحافظ بالعيد القومي الـ 226

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم، اللواء أيمن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، لتقديم التهنئة بمناسبة العيد القومي الـ 226 لعروس الدلتا والذي تحتفل به المحافظة لتخليد ذكرى صمود أهلها ضد الاحتلال الفرنسي.

وأهدى مدير الأمن درع المديرية لمحافظ الغربية مقدما التهنئة للمحافظ و لكل أبناء عروس الدلتا بمناسبة العيد القومي للمحافظة، "تلك المناسبة الوطنية التي تلامس مشاعر أهالي الغربية، وتسجل تاريخ أبناء هذه المحافظة، ووطنيتهم المشهود لها عبر العصور، وتؤرخ عراقة هذه المحافظة ومكانتها التاريخية، كجزء أصيل من الوطن الشامخ، مصرنا الحبيبة".

وعبر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة من مدير الأمن وحرصه على تقديم التهنئة بالعيد القومي الـ 226 وهو ما يؤكد عمق الروابط والتعاون المثمر والبناء فيما بين كل أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية من أجل توفير الأمن والاستقرار والهدوء في شوارع عروس الدلتا وخدمة مواطني وشعب الغربية.