الإثنين 07 أكتوبر 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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رئيس الوزراء الفلسطيني: نعمل على تطوير خطط للتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى: "نعمل على تطوير خطط للتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي لا سيما الإغاثة الطارئة وتوحيد عمل المؤسسات والإصلاح المؤسسي"، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني

رئيس الوزراء الفلسطيني: دعم السعودية للقضية الفلسطينية سياسيا ودبلوماسيا مستمر منذ عقود

رئيس الوزراء الفلسطيني: مجلس الأمن الدولي لم يلجم العدوان الإسرائيلي على غزة


وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن عاما كاملا قد مضى من العدوان الإسرائيلي على غزة، شهدنا خلاله تجريدًا من الإنسانية والكرامة.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في الشرق الأوسط، أن مجلس الأمن الدولي لم يلجم العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن.


إسرائيل مقتنعة بأنها فوق القانون


وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن إسرائيل مقتنعة بأنها فوق القانون، موضحًا أن إسرائيل مستمرة في عدوانها حتى تجر المنطقة لحرب مفتوحة، وتتعمد تدمير فلسطين.

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