رئيس الوزراء الفلسطيني: نعمل على تطوير خطط للتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى: "نعمل على تطوير خطط للتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي لا سيما الإغاثة الطارئة وتوحيد عمل المؤسسات والإصلاح المؤسسي"، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني



وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن عاما كاملا قد مضى من العدوان الإسرائيلي على غزة، شهدنا خلاله تجريدًا من الإنسانية والكرامة.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في الشرق الأوسط، أن مجلس الأمن الدولي لم يلجم العدوان الإسرائيلي على غزة حتى الآن.



إسرائيل مقتنعة بأنها فوق القانون



وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن إسرائيل مقتنعة بأنها فوق القانون، موضحًا أن إسرائيل مستمرة في عدوانها حتى تجر المنطقة لحرب مفتوحة، وتتعمد تدمير فلسطين.