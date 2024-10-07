إصابة طفلين فلسطينيين واعتقال 16 مواطنا خلال مواجهات مع الاحتلال بمخيم قلنديا

أصيب طفلان فلسطينيان بالرصاص الحي، واعتقل 16 مواطنا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادرفلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عشرات المنازل، واعتقلت 16 مواطنا.

من جانبها، أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها في رام الله والبيرة، تعاملت مع إصابة رصاص حي بالقدم لطفلين في مخيم قلنديا.

كما أغلق الاحتلال طرقا في محيط مخيم قلنديا وبلدة كفرعقب، وأصاب شابا بالرصاص الحي خلال اقتحامه المستمر للمخيم .

وفي سياق متصل، أصيب 10 فلسطينيين بالاختناق بالغاز السام خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وفي السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة قصرة جنوب نابلس.