ضبط 2 طن سكر مجهول المصدر خلال حملات تفتيشية بأبوحماد

شنت مديرية الشؤون التموينية بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة برئاسة المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل الوزارة، برفقة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية، وعاطف مرقص ومحمد قورة، حملة تموينية أبو حماد برئاسة كرم عكاشة، للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز ومدينة أبوحماد، للوقوف على مدى التزام أصحاب الأنشطة بالقوانين والقرارات الوزارية، وضبط الخارجين عن القانون.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط والتحفظ على كمية من السكر الحر قدرها ٢٠٠ رابطة، بكل رابطة عشرة أكياس زنة واحد كيلو جرام بإجمالي كمية قدرها ٢ طن سكر حر، غير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم ١٧٠٠٨ جنح أبوحماد.

وكلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية؛ المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.