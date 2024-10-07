نجاح 12 عملية زراعة قوقعة بمجمع الإسماعيلية الطبي

تمكن الفريق الطبى بمجمع الإسماعيلية الطبي، من التدخل الجراحى الناجح باستخدام الميكرسكوب الجراحى لزراعة قوقعتين داخل الاذن لفتاه تبلغ من العمر 5 سنوات واخرى فى العقد الثالث من العمر؛ ليرتفع بذلك اجمالى عدد حالات زراعة القوقعة داخل المجمع الطبى بالإسماعيلية الى 12 حالة .

وتقدر تكلفة جراحة زراعة القوقعة أكثر من 600 الف جنيه بالمستشفيات الخاصة، منها حوالى 440 الف جنيه تكلفة الجهاز نفسه، فيما لم يتحمل المنتفعين اى تكاليف مادية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل

و قام باجراء الجراحة الدقيقة الفريق الطبى المكون من الدكتور احمد عبد الخالق - استشارى الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة بالقصر العينى، والدكتور محمود وحيد - طبيب مقيم الانف والاذن، والدكتور ايمن التوني -استشاري التخدير. ومن التمريض بولا جابر، وحسناء حسن، وولاء صالح وذلك تحت إشراف الدكتور هاني عبد الرحمن - رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بالمجمع الطبي.



وبمتابعة طبية وتأهيل ما قبل وبعد العملية د. دينا محي - اخصائي السمعيات .و د شريف محمد - اخصائي التخاطب

وكانت لجنة زراعة القوقعة ناظرت 16 حالة اخري تمهيداً لحصولهم علي الموافقات المسبقة وانضمامهم لقافلة زراعة القوقعة، واستعادة القدرة على السمع فى مسار يزرع الامل فى نفوس المرضى وذويهم .

ويخضع المريض لعملية تقييم شامل،قبل التدخل الجراحى من قبل فريق طبي متخصص ، لتحضير الحالات المناسبة والملائمة لعملية الزراعة بناءً على معايير طبية محددة، تضم جلسات تأهيل سمعي، ولغوي قبل العملية لمدة ثلاثة أشهر استعداداً لاستقبال الأصوات الجديدة.

وتتم زراعة القوقعة تحت التخدير العام وتستغرق من ساعة إلى ساعتين، حيث يتم تركيب الجهاز الإلكتروني داخل الأذن وتوصيله بالعصب السمعي و يتم فحص عمل الجهاز و التأكد من سلامة المريض بعد العملية. ثم يتم عمل تأهيل سمعى و متابعة دورية للمريض من قبل الفريق الطبي لتقييم مدى التقدم