وزارة الشباب والرياضة تنفذ برنامج "مشواري"بمحافظة الجيزة

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفوله اليونيسيف، برنامج "مشواري"، والذي يهدف لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

تضمن التدريب عدداً من المهارات المهمة مثل "مهارة التقبل والعمل الجماعي، والعمل في فريق والتحفيز واتخاذ القرار والمقابلات الشخصية"، وغيرها من المهارات الحياتيه.

وقد تم الاحتفال مع الأطفال بنصر أكتوبر المجيد، وتعريفهم بأهمية اليوم وامجاد الجيش المصري في العبور والنصر لزيادة الإنتماء والولاء للنشء.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالدور الهام الذي يلعبه برنامج "مشواري" في تنمية قدرات الناشئين والشباب وتاهيلهم لسوق العمل.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى إلى تطوير مهارات الأطفال والشباب ليس فقط في المجال الرياضي، ولكن أيضا في كيفية التعامل مع المشاعر والتحديات اليومية، وهو ما يسهم في بناء شخصيات متوازنة وقوية قادره علي النهوض بالدولة المصرية.

