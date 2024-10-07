لحياة صحية قوية.. 5 زيوت يجب تناولها نيئة 

الزيوت الطبيعية..في السنوات الأخيرة، كان هناك وعي متزايد بأهمية الدهون الصحية في أنظمتنا الغذائية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالزيوت التي يجب تناولها نيئة، خاصة وأن ليست كل الزيوت مناسبة للتسخين.

زيوت طبيعية تناولة نيئة للحصول على صحة قوية

ووفق لموقع "The Time Of India"، فقد تفقد العديد من الزيوت فوائدها الغذائية وتصبح ضارة بصحة الإنسان عند طهيها على درجات حرارة عالية، وللحصول على فوائد تلك الزيوت، من الأفضل تناولها نيئة، ومنها:

زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز هو أحد أكثر الزيوت الصحية التي يمكنك تناولها نيئة، فهو غني بمضادات الأكسدة وبالدهون الأحادية غير المشبعة.

ويجهل البعض أن زيت الزيتون يفقد فوائده الغذائية عند تسخينه على حرارة عالية لفترة ومن المثالي تناول من 1 إلى 2 ملعقة كبيرة من هذا الزيت، ويمكنك رشه على السلطات الطازجة، أو مزجه مع عصير الليمون والأعشاب للحصول على صلصة خفيفة ومنعشة.

وقد أظهرت الدراسات أن تناول هذا الزيت يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحسن وظائف المخ، وحتى يساعد في إدارة الوزن.

زيت السوداني

زيت الفول السوداني غني بالدهون الأحادية غير المشبعة، مما يجعله صديقًا للقلب، ويحتوي على كمية جيدة من فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة.

ويوفر زيت الفول السوداني أيضًا أحماض أوميجا 6 الدهنية، وهي ضرورية لصحة الجلد وتجديد الخلايا، يساعد في خفض مستويات الكوليسترول.

وعند تناوله نيئًا، يحتفظ زيت الفول السوداني بكامل قيمته الغذائية، بما في ذلك فيتامين هـ ومضادات الأكسدة، وقد يؤدي طهيه على درجة حرارة عالية إلى تحلل مركباته المفيدة وتوليد الدهون المتحولة غير الصحية.

زيت جوز الهند

يحتفظ زيت جوز الهند، على عكس نظيره المكرر، بجميع العناصر الغذائية، وبينما يمكن لهذا الزيت أن يتحمل الحرارة بشكل أفضل من بعض الزيوت، فإن تناوله نيئًا يدعم عملية التمثيل الغذائي ووظائف المخ ويوفر مصدرًا سريعًا للطاقة.

كما يتمتع زيت جوز الهند بخصائص مضادة للميكروبات، مما يجعله ممتازًا للمناعة بشكل عام، ويعد زيت جوز الهند مصدرًا سريعًا للطاقة، لذا فإن تناوله قبل التمرين يمكن أن يساعد في تعزيز القدرة على التحمل.

زيت السمسم

يعتبر زيت السمسم من الزيوت ذات الفوائد الصحية الكثيرة، وتناوله في الصباح يعمل على موازنة الطاقات الداخلية ويعزز الهضم، لأنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين هـ والدهون الصحية، ويساعد على موازنة الكوليسترول، ويحسن صحة القلب، ويعزز صحة الجلد. وبينما يمكن استخدام زيت السمسم للقلي الخفيف، فمن الأفضل تناول نسخته المعصورة على البارد نيئة للاحتفاظ بمحتواه الغني من الفيتامينات ومضادات الأكسدة، حيث أن تسخين الزيت يؤدي إلى تدمير هذه العناصر الغذائية.