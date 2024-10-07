احترام الزوجة لزوجها ركن أساسي في الحياة الزوجية

تشير الباحثة الإسلامية شيماء حسنين إلى أن احترام الزوجة لزوجها من المبادئ الأساسية في الإسلام، حيث وردت العديد من الأحاديث التي تبرز حقوق الزوج والزوجة، وأحد أهم مظاهر احترام الزوجة لزوجها هو تزينها له، وطاعتها، والابتسامة في وجهه، وحفظ حقوقه.

حديث النبي

وقد دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء.

توضح حسنين أن للزوج حقوقًا عديدة على زوجته، منها:

عدم السماح بدخول المنزل لمن لا يرغب الزوج في دخوله.

معاشرة الزوج بالمعروف وطاعة الزوجة لزوجها، حيث منح الله الرجل حق القوامة ليوجه المرأة ويرعاها بما خصه من صفات عقلية وجسمية.

حق التأديب، حيث يحق للزوج تأديب زوجته إذا عصت أمره بالمعروف.

خدمة الزوجة لزوجها وتمكينه من الاستمتاع بها، إذ يُعد الامتناع عن الجماع دون عذر من الكبائر.

عدم خروج الزوجة من المنزل إلا بإذن زوجها، حيث يشدد الفقهاء، مثل الحنابلة والشافعية، على ضرورة أخذ إذن الزوج حتى لزيارة والدها المريض.

أما حقوق الزوجة على زوجها، فقد أعطى الإسلام الزوجة حقوقًا متعددة، منها:

عدم ضربها على وجهها أو إيذائها، ويجوز الضرب في حالة نشوزها.

تعليمها أمور الدين وحثها على الطاعة من خلال النصيحة والتأديب.

العدل بين الزوجات في حال تعدد الزوجات، مع مراعاة عدم القدرة على تحقيق العدل القلبي.

غض الطرف عن بعض الأخطاء، مع الحفاظ على عدم ارتكاب ما يخالف شرع الله.

حسن المعاملة والإحسان إليها وعدم ظلمها.

بهذه الحقوق والواجبات، يسعى الإسلام إلى بناء علاقة قائمة على الاحترام والمودة بين الزوجين.