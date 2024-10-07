الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

دنيا ودين

أحاديث عن وصف سيدنا محمد بالصدق

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي

كان النبيّ -صل الله عليه وسلم- أصدق الناس حديثاً، ومن الأحاديث التي تتحدث عن صدق رسول الله ما يأتي: عندما رجع النبي -صلى الله عليه وسلم- خائفاً من غار حراء بعد رؤية الوحي جبريل -عليه السلام-؛ واسَتْهُ خديجة -رضي الله عنها- وطمأنته، وكان مما قالته: (فوالله لا يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث...).

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غدا غُرة ربيع الآخر.. دعاء النبي عند رؤية الهلال

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الرحمة في حياة النبي صلي الله عليه وسلم


عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: أخبرني أبو سفيان: (أن هرقل قال له: سألتك ماذا يأمركم أي النبي محمد -صلى الله عليه وسلم؟ فزعمت: أنه أمركم بالصلاة، والصدق... قال: وهذه صفة نبي).


قال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: ((لما نزلت: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)، صعد النبي -صلى الله عليه وسلم- على الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي -لبطون قريش- حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم؛ أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا).
 

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