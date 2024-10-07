النائبة غادة عجمي تنظم حفل للجالية المصرية بالإمارات بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر.. صور



احتفلت الجالية المصرية بالإمارات بذكرى انتصار ال ٦ من اكتوبر، وذلك من خلال حفل دعت اليه النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج.



وكان حفل الجالية المصرية بالامارات في فندق بلازا تاور، وحضر نخبه من رموز الجالية هناك، ومديري البنوك العاملة بدولة الإمارات الشقيقة .

وقد تخلل حفل الجالية المصرية بالامارات نبذة عن انتصارات اكتوبر المجيدة وما فعله جيش مصر العظيم، وكيفية استرداد الأرض والكرامة.

كما القت النائبه غادة عجمي، كلمه خلال الحفل الذي نظمته لأبناء الجالية المصرية بالإمارات بمناسبة ذكرى اكتوبر، حيث هنأت فيها القوات المسلحة والقيادة المصرية بانتصار العزة والكرامة هذا اليوم المحفور في ذاكرة العالم وليس العرب فقط.



كما أشادت النائبة غادة عجمي، بالدور الإماراتي الداعم والدائم لمصر الحبيبه والعلاقات القوية والطيبة بين البلدين الشقيقين.

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