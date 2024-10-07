هاني شنودة: توقعت أن يكون عمرو دياب مطرب العرب الأول منذ بدايته

أكد الموسيقار الكبير هاني شنودة، أن ارتداء "تووليت" قناع من باب الترويج لنفسه، وهو شخص في منتهى الجمال و فنان حقيقي، قائلا: "شوفت فيه النجم وأنه بيحب الجمهور وقلبه أبيض".

وأضاف هاني شنودة، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه في أول لقاء له مع الفنان عمرو دياب أخبره بأنه سيكون له شأن في المستقبل، قائلًا: "قولت لعمرو دياب مشكتلك إنك بتتكلم بورسعيدي.. فسافر القاهرة".

مطرب العرب الأول

وتابع: "عندما يغني أي شخص يظهر له شخصيته الدفينة ويعرفه من هذا المكان"، وروحت بعمرو دياب لأكبر منتج في مصر في بدايته قولت له ده هيكون مطرب العرب الأول.. قالي أنت عشان ألحانك ناجحة هتقولي كده"، مشددًا على أن عمرو دياب كان طالب مبلغ قليل ولكن بعد سنة تواصل معه المنتج ليؤكد على توقيع عقد مع عمرو دياب بمليون و200 ألف.

وأعرب الموسيقار هاني شنودة عن سعادته بتقديمه مدائح النبي خلال مشواره الموسيقى، مشيرًا إلى أنه قام بذلك لأنه يعتبر الأمر ردًا لجميل النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأوضح هاني شنودة خلال لقائه ببرنامج راقي الذي يقدمه الإعلامي محمود القصاص عبر فضائية تن، أن الرسول قال في أحد أحاديثه: "أوصيكم بأقباط مصر خيرًا فإن لنا فيهم صهرًا ونسبا"، متابعًا: "هو يقولي عليا نسيبه وأنا ممدحهوش يبقى أنا اللي ناقص".

وعن قصة هروبه من كوكب الشرق أم كلثوم حتى لا يعمل معها، قال إن في بداياته جاء إليه الملحن الموسيقي أندريه رايدر، وأخبره أن لديه فرصة في العمل مع أم كلثوم، بأن يعزف الأورج في حفلاتها، وهذه هي أول مرة يدخل الأورج في أغنية لها.

أضاف شنودة أنه بعد تفكير أجابه: " ما أظنش إني هقدر أعمل كده ورفضت"، موضحًا: "لإني لما فكرت لقيت إني هلعب دقيقة أو دقيقتين بالكتير مزيكا وباقي الأغنية الساعتين ونص هقعد أعمل إيه معملش حاجة".



وتابع أن هذا الموقف كان سببًا في ظهور "واحد جبار شيطان أو ملاك الأورج كما يلقب مجدي الحسيني"، لافتًا إلى أنه عندما رفض ذهبوا إلى مجدي ووافق وقتها، وعلى الرغم من أنهما كانا أصدقاء إلا أنه اتخذ طريقه في العزف فقط، أما هو فاتخذ طريقه بالتأليف الموسيقي، مستطردًا: "لو كنت وافقت بالعزف مكنتش بقيت مؤلف موسيقي".