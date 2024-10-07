كواليس استبعاد حسين السيد من لجنة الكرة فى الزمالك

كشف الإعلامى خالد الغندور كواليس استبعاد حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك من لجنة الكرة بالقلعة البيضاء.

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أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:"مجلس الإدارة اتفق على عدم وجود حسين السيد فى لجنة الكرة فى الزمالك منعاً لتداخل الاختصاصات مع بعضها ولوضع خارطة عمل يسير عليها الجميع فى الفترة المقبلة خاصة أن أفراد اللجنة تم اختيارهم بعناية شديدة وبموافقة مجلس الإدارة بالإجماع".

وواصل:"من المعروف أنه حسين السيد وأحمد سليمان كل واحد فيهم له صفقاته اللي كان بيتعاقد معها فالزمالك مش عايز تكرار الأمر الي حصل في صفقتي بنتايك اللي كان بيفاوضه أحمد سليمان في الوقت اللي كان بيفاوض فيه حسين السيد جوناثان".

وأكمل:"هانى برزي للملفات التسويقية وحسام المندوه للملفات المالية،أحمد سليمان مشرف عام على ملف فريق الكرة، عمرو أدهم للقضايا الخارجية وطارق السيد وهو الوحيد من خارج المجلس للأمور الفنية وحسين لبيب بصفته رئيس النادى".