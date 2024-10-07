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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله اللبناني يشن هجوما بالصواريخ على حيفا وطبريا.. تفاصيل

هجوم حزب الله
هجوم حزب الله

شن حزب الله اللبناني، هجوما بالصواريخ، اليوم الاثنين، على قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا وطبريا.

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وبحسب"سبوتنيك"، أشار  حزب الله في بيان، "نفذنا عملية إطلاق صلية من صواريخ فادي "1" على قاعدة الكرمل جنوب حيفا".

وأضاف حزب الله "سنبقى جاهزين للدفاع عن لبنان وشعبه الأبي المظلوم، ولن نتوانى عن القيام بواجبنا لردع العدو عن غطرسته وعدوانه".

وتابع الحزب، عند الساعة 00:05 من منتصف ليل الاثنين قصفنا قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بصلية صاروخية".

وعلى صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد 15 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه إصبع الجليل وجرى اعتراض بعضها.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لسقوط صواريخ في حيفا ووقوع انفجارات كبيرة في المدينة.

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