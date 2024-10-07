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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مانويل جوزيه: الحضري لم يكن قائدًا مثاليًا واعتزلت التدريب للتركيز على حياتي الخاصة

مانويل جوزيه
مانويل جوزيه

في مقابلة حصرية مع برنامج “الكورة مع فايق” على قناة MBC MASR 2، كشف المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي، عن بعض كواليس فترته مع الفريق، متطرقًا إلى قراراته بشأن اللاعبين ورؤيته المستقبلية.

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وأوضح جوزيه أنه قرر سحب شارة القيادة من حارس المرمى عصام الحضري، مشيرًا إلى أن “القائد يجب أن يفكر في الفريق وليس في نفسه”، مضيفًا أن سلوك الحضري لم يكن مناسبًا لأنه كان يركز على مصالحه الشخصية.

وعن علاقته بإدارة الأهلي، أكد المدرب المخضرم أن علاقته كانت جيدة دائمًا، ولم يواجه سوى نقاش حاد واحد مع رئيس النادي السابق حسن حمدي.

 كما أشار إلى أن الألقاب التي حققها مع الأهلي لم تكن نتيجة عمله فقط، بل كانت نتيجة تعاون الإدارات والجهاز الفني واللاعبين.

وعن المهاجم الأنجولي فلافيو، كشف جوزيه عن التحديات التي واجهها في التعاقد معه، حيث كان هداف الدوري الأنجولي.

 

 ورغم الانتقادات الكبيرة من الجمهور والإدارة التي طالبت برحيله، أصر جوزيه على استمراره. وقال: “في أحد اجتماعات مجلس الإدارة قلت إذا رحل فلافيو، سأرحل معه”، ليتحول اللاعب بعد ذلك إلى نجم كبير في الفريق.

جوزيه تحدث أيضًا عن قراره اعتزال التدريب، موضحًا أنه اتخذ هذا القرار “لعيش جوانب أخرى في الحياة” والتركيز على هواياته مثل القراءة وصيد السمك.

وفيما يتعلق بالكرة الإفريقية، أشار جوزيه إلى أنه تم ترشيحه لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا، لكن الجائزة ذهبت لمدرب آخر بعد غيابه عن الحفل.

ختامًا، أشار المدرب إلى فلسفته في التدريب، مؤكداً أنه كان يحرص على منح اللاعبين الحرية في الملعب ليظهروا مواهبهم، وذكر محاولاته تخفيف الضغط عن اللاعبين في بطولات مثل كأس العالم للأندية.

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