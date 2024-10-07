عيسى اسكندر يهنئ الرئيس السيسي وجيش مصر بذكرى انتصارات أكتوبر

أرسل الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيش مصر الباسل بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

جاء عيسى اسكندر في رسالته: " الرئيس عبد الفتاح السيسي

يسعدني ويشرفني أن أتقدم لفخامتكم ولجيشنا المصري العظيم بأسمى آيات التهنئة وأطيب الأمنيات بمناسبة الذكرى العظيمة لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة".

وتابع، "هذه الذكرى الخالدة التي جسدت ملحمة وطنية من الصمود والتحدي وحققت إنجازًا عسكريًا شامخًا نفخر به عبر الأجيال لقد أثبتت قواتنا المسلحة الباسلة في تلك اللحظات التاريخية قدرتها الفائقة على استعادة كرامة الوطن وأرضه الغالية مما أعاد لمصر هيبتها ومكانتها الرائدة".

واختتم، "كما نتقدم بتحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل حماية الوطن وكلنا فخر بدور جيشنا الوطني الذي يواصل تحت قيادتكم الرشيدة مسيرة البناء والتعمير والحفاظ على أمن واستقرار مصر حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وسدد على طريق التقدم والازدهار خطاكم".