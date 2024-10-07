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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

قرار مفاجىء لـ عبير نعمة قبل حفلها في مهرجان الموسيقى العربية 32

بوابة الوفد الإلكترونية

تشارك الفنانة عبير نعمة في فعاليات الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية، تزامنًا مع الأحداث العصيبة التي يعيشها لبنان.

لفتة إنسانية من عبير نعمة في مهرجان الموسيقى العربية 

قررت عبير نعمة تخصيص أجرها بالكامل للأسر اللبنانية المتضررة من العدوان، في لفتة إنسانية لبلادها التي تعاني من الضربات الغشيمة للكيان الصهيوني.

موعد حفل عبير نعمة في مهرجان الموسيقى العربية 32

 

يقام حفل عبير نعمة يوم الأربعاء 16 أكتوبر تستعد الفنانة اللبنانية عبير نعمة للوقوف على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية مساء الأربعاء ١٦ أكتوبر بمصاحبة أوركسترا سينى سيمفونى بقيادة المايسترو أحمد عويضه.

 

 

 ،يأتي هذا الحفل في لحظة فارقة يمر بها لبنان ، أعلنت على اثرها عبير نعمة أن عائدات مشاركتها ستخصص للأسر المتضررة في لبنان، في لفتة وطنية وإنسانية تجسد تضامنها مع وطنها في ظل هذه المحنة الصعبة . مؤكدةً أن الفن هو رسالة إنسانية قبل أي شيء آخر. هذا الحفل المنتظر يعد أحد أبرز فعاليات المهرجان، حيث ستحمل نعمة جمهورها إلى رحلة موسيقية وغنائية ممزوجة بالأمل والتضامن مع وطنها لبنان.

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