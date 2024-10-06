الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال يواصل جرائمه في عدة مدن فلسطينية مساء اليوم الأحد

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

استمرارًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023 والتي أسفرت عن سقوط الآلاف من الشهداء والمصابين والتي لازالت حتى اليوم.

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وفي هذا الصدد، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرية مادما، جنوب نابلس، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".
وأفاد رئيس مجلس قروي مادما عبد الله زيادة، بأن الاحتلال اقتحم القرية بعدد من الدوريات، واحتجز مجموعة من الشبان بعد تعصيب أعينهم، ما أدى لاندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن إصابات
كم تجمع مستعمرون، مساء اليوم الأحد، قرب قرية دار صلاح، شرق بيت لحم 
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن عشرات المستعمرين تجمعوا عند منطقة قبر حلوة قرب دار صلاح، وجسر زعترة، ورفعوا أعلام دولة الاحتلال.
وقد أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شارع جبع- حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات من جيش وشرطة الاحتلال أغلقت الشارع المذكور لعدة ساعات أمام حركة المركبات، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة
وأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، اقتحامها بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

وذكر، رئيس مجلس بلدية بيت فوريك حسين حج محمد، بأن الاحتلال أعاد اقتحام المنطقة الغربية من البلدة وانتشر فيها.

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