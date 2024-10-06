محافظ جنوب سيناء يعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع التجلي الأعظم

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بطور سيناء، اجتماعًا مع كافة الجهات المعنية لبحث تنسيقات تنفيذ مشروع التجلي الاعظم، ومتابعة آخر مستجدات ونسب التنفيذ للمشروع وكذا تنفيذ أعمال التأمين لمدينة سانت كاترين باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة للحفاظ علي المظهر الحضاري وطبقا للمواصفات الدولية في هذا الشأن.

وأشار المحافظ ان مشروع التجلي يهدف الي تحويل تلك البقعة المتفردة مقصدًا عالميًا للزائرين من شتى أنحاء الأرض، والذي يراعي معايير الاستدامة البيئية العالمية، ويحافظ على التراث المعماري، ويُعلي من القيمة الروحية للمنطقة، كملتقى للأديان وأرض للسلام، لافتا ان مشروع التجلي الأعظم أهم المشاريع السياحية والدينية في المحافظة، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود من أجل إنجازه في أسرع وقت ممكن.

ناقش الاجتماع آخر مستجدات مشروع التجلي الأعظم وأعمال التطوير الجارية، كما تم بحث جميع الجوانب الأمنية والبيئية والسياحية للمشروع، وتم التأكيد على ضرورة التنسيق الدائم بين جميع الجهات المعنية.

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ الشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة في الاجتماع، مؤكدًا على التزام المحافظة ببذل كل الجهود اللازمة لضمان تنفيذ مشروع التجلي الأعظم طبقا لما هو مخطط له..

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