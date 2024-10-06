إليسا وتامر عاشور على مسرح واحد في دبي.. الجمعة

تستقبل دبي حفل غنائي من نوع خاص يجمع كلا من الفنان تامر عاشور والفنانة إليسا على واحد من أكبر مسارحها، خلال الموسم الشتوي للحفلات المقام هناك.

يقام الحفل في 11 أكتوبر على مسرح كوكاكولا أرينا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

أسعار تذاكر حفل إليسا وتامر عاشور

وقسمت أسعار التذاكر لـ 6 فئات وتراوحت بين 42 - 708 دولارات، ويتم حجزها إلكترونيًا.

أجدد أغاني تامر عاشور هيجيلي موجوع وفي انتظار “وداع وداع”

طرح تامر عاشور حديثا أغنية وداع وداع التي اجتازت حاجز مليوني مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "جاي بعد ما شوفت غيرك

قال بتندم عاللي فات

جاي بتفتح صفحة دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيرة

مش هنحيي في اللي مات

وداع وداع مش فاضيلك

أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

أصله مش خدام جنابك

سلام سلام واستابينا

خلاص مفيش كلام ما علينا

قولي طب إيه اللي جابك

أوعى تضمن يوم ولائي

لحد قلبه في مرة ساب

كنت عارفك يوم هترجع

آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه

كان كفاية عليه الغياب

بجانب أغنية هيجيلي موجوع من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري، وتقول كلماتها:

"هيجيلي موجوع.. دموعه ف عينه تعبان ‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان ‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها انا ناوي على إيه ‎هيجيلي بالخوف.. باين ف كلامه وعينيه ‎هيشوف وش تاني منّي ياريت مايشوفوش ‎معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش ‎ده انا ناوي لو فاق..

ماسيبش كلام ماقولهوش ‎هيغيب يروح فين.. فيه مين ناس راحو وماجوش ‎مسكين و غلبان.. ‎قالولي بعديك خلاص ضاع ‎اة ياعيني عشمان.. قولوله خلصانة ‎ب وداع ‎وهيجي ويروح.. لكن ع الفاضي ‎ومفيش ‎الصورة بوضوح .. بقت بيموت وانا بعيش".



حفلات إليسا بين السويد والسعودية

أقامت إليسا أقامت مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا في السويد حضره الآلاف من محبيها، بجانب حفلها مع رامي صبري في موسم جدة 2024، وحقق أصداء إيجابية واسعة.

سجلت إليسا نجاحًا ضخمًا بديو “من أول دقيقة” مع الفنان سعد لمجرد، الذي حقق أكثر من 400 مليون مشاهدة خلال عامين من طرحه.

من أول دقيقة من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، وتقول كلماتها: “بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه لو اسمع اسمي بشفايفـك بقولك كرريه وعمري ما هقدر اوصفلك بحبك قـد ايه إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين انا نفسي اعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرين لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجيا وهكون راضي وفرحان انتي اللي وجودك جنبي حسسني ان انا انسان ده من اول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفت بميت طريقة أغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال ده من اول دقيقة لحبك قلبي مال..

عرفتي بميت طريقة تغيري حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال أنا عايزاك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي في قربك متطمن خليك دايما ادامي ده انا قبل ما بنطق كلمة بتكمل ليا كلامي ده وجـودك بيكملني خليتي حياتي حياة إحساسي بحبك خدني وانا هفضل ماشـي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية أعيش بـراه فيه واحدة تمللي في ضهرك و في ضعفـــك هتقويك تؤمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك جنبك ولآخرعمرك هتعيش علشان ترضيك ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفت بميت طريقة أغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفتي بميت طريقة تغيري حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال”.