صحة الشرقية: توعية العاملين بالمنشآت المختلفة عن أعراض الجلطات الدماغية

عقد فريق الصيدلة الإكلينيكية ومركز المعلومات الدوائية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتورة شيريهان عادل مديرة المركز، عدد من الندوات التوعوية للعاملين بمختلف المنشآت الحكومية وغير الحكومية بمحافظة الشرقية، منها فرع هيئة الطرق والكباري، ومدارس الشيماء الخاصة، ومكتب صحة ثان الزقازيق، عن أعراض الجلطات الدماغية، والتأكيد على ضرورة التوجه السريع لأقرب مستشفى متواجد بها وحدة لإذابة الجلطات الدماغية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأن ذلك يأتي ضمن مبادرة «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» بمحافظة الشرقية، وبالتزامن مع المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، لافتاً إلى أن وحدات إذابة الجلطات الدماغية والتي سيتم تدشينها للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، تتواجد في عدد ٦ مستشفيات وهم (الزقازيق العام، فاقوس المركزي، بلبيس المركزي، أبو كبير المركزي، السعديين المركزي، أولاد صقر المركزي).

وأكد الدكتور هاني مصطفى جميعة، أهمية هذه الوحدات في إنقاذ حياة المرضى والمصابين بهذه الجلطات، وشفائهم تماماً منها بعد الحصول على العلاج شريطة أن يتم التعامل مع الحالات في أسرع وقت وفي خلال الأربعة ساعات الأولى من شعورهم بالأعراض، وذلك نظراً لأن الجلطة الدماغية تعد ثالث سبب عالمياً في حالات الوفاة، والسبب الأول عالمياً للشلل في الوقت الحالي.

وناشد وكيل الوزارة؛ المواطنين بأهمية التعرف على هذا المرض وأعراض الإصابة بالجلطة، وطرق التشخيص المبدئي لها، وكيفية التصرف في حالة حدوثه، علماً بأن العلاج مجاناً، رغم ارتفاع ثمن حقنة إذابة الجلطة والتي تصل لأكثر من ٢٠ ألف جنيه، وذلك من خلال قرار العلاج على نفقة الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحي، مشيراً إلى أنه يستهدف تفعيل عدد ١٠ وحدات لإذابة الجلطات الدماغية بالمحافظة، قبل نهاية عام ٢٠٢٤.