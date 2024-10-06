شيرين عبد الوهاب.. حفل جديد وتخوفات من لعنة التأجيل

وسط أزماتها المهنية والشخصية، يترقب جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلها الغنائي الجديد تزامنا مع بدء موسم الحفلات الشتوية للعام الجاري.

مكان حفل شيرين عبد الوهاب الجديد

ومن المقرر أن يقام حفل شيرين عبد الوهاب القادم في دبي، بعد نجاح أغانيها التي طرحتها على مدار الموسم الصيفي تدريجيا التي واجهت أزمة الحذف المتلاحق بسبب مشاكلها القضائية القائمة مع شركة روتانا للإنتاج .

شيرين عبد الوهاب في حفل جديد وتخوف من اضطرابات التأجيل أو الإلغاء

ويعكر صفو فرحة الحفل الجديد لدى جمهور شيرين عبد الوهاب الخوف من الإلغاء أو التأجيل، الامر الذي تكرر كثيرًا خلال الفترة الماضية بسبب اضطراب الحالة المهنية والشخصية لدى شيرين عبد الوهاب، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد الحفل ولا نية للتأجيل أو الإلغاء.

تعيش الفنانة شيرين عبد الوهاب بأغانيها السبع حالة من التناقض بين النجاح المتكرر للأغاني المحذوفة، والتي لا زالت تطرحها تدريجيًا رغم ملاحقة قرارت الحذف لها من قِبل شركة روتانا.

شيرين عبد الوهاب.. عودتني الدنيا نجاح كبير رغم الحذف

أغنية عودتني الدنيا هي السابعة من أغاني شيرين عبد الوهاب ضمن ألبومها الجديد التي طرحت أغانيه تدريجيًا دون الافصاح عن عنوان له.

عودتني الدنيا من كلمات أحمد المالكي، ألحان تامر عاشور، توزيع النابلسي، وتقول كلماتها

عودتني الدنيا أخسر.. أخسر

وإني لما أحب حاجة قوام تسيبني

أي لحظة فرح تقصر

طول حياتي الحزن قاعد بيراقبني

وأما جيت لحياتي قولت الفرحة جاتلي

والسعادة خلاص معايا وقربت لي

بس برضو بعدت عني

حلمي راح كالعادة مني

قولت أحب الحزن يمكن

برضو زيك هيفارقني

بس دي الحاجة الوحيدة

اللي دايما بتلاحقني

يوم ما جيت وناديت عليا

قولت قدري شايلي حاجة وبيفاجئني

شوفت أجمل دنيا جاية

والنهاردة بجد راح اللي مضايقني

لما جيت أنا شوفت نفسي في بكرة أجمل

يا أخيرا عندي حلم خلاص هيكمل

نجد أن الأغاني حققت رواجا جماهيريا كبيرا ومحاولات طرحها في المواقع الموسيقية وعرضها بجودة عالية، أن الأغاني نجحت بجمهورها رغم أزمات الطرح بشكل جيد ورسمي والتقيد بسلاسل المشاكل القضائية للإنتاج.

طرحت شيرين عبد الوهاب الأغنية عبر إكس ولكن تم حذفها بعد دقائق سريعًا، وسرعان ماتم تداولها بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بين صفحات معجبيها وبين الحسابات المختصة بالأغاني الجديدة بجانب حسابات فريق عمل الأغنية.

طرحت شيرين عبد الوهاب 6 أغاني جديدة “ اللي يقابل حبيبي، بتمنى أنساك، مازال ع البال، هنحتفل، عسل حياتي، قال ناسيني” وتم حذفهم بالكامل عبر يوتيوب، والإبلاغ الإلكتروني عن أي موقع أو منصة أو صفحة تقوم بطرح الأغاني، وذلك بسبب الأزمات التي مازالت معلقة مع شركة روتانا.

كانت “عسل حياتي” أحدث الاغاني التي طرحتها شيرين، ولاقت استحسان جماهيري جيد عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأخذ جمهورها بصنع فيديوهات بصورها للأغنية.

أغنية عسل حياتي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع النابلسي، وتريات سعيد كمال، جيتار أحمد حسين، تسجيل وميكس وماستر خالد سند، وتقول كلماتها "الإختيار الصعب إنت، والإختيار الأحلى حياتي رحلة، إخترت تبقى معايا فيها وسبت نفسي ليك وليها

الإختيار الصعب إنت، والإختيار الأحلى حياتي رحلة، إخترت تبقى معايا فيها وسبت نفسي ليك وليها مريت معاك بكل شيء عانيت، بيك إعتنيت حبيتك الحب اللي ما عرفوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمر مريت معاك بكل شيء

عانيت، بيك إعتنيت حبيتك الحب اللي ما عرفوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمر



أنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى

لحد آخر لحظة ولآخر نفس

أتنفسه في حضنك وتبقى إنت الونس

وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل

يا عسل حياتي كلها

وكانت قد حاولت شيرين عبد الوهاب وضع السبع أغاني عبر منصة إلكترونية بجودة عالية ولكن سرعان ماتم حذفها

كانت مدة تواجد الأغاني على ذلك الرابط قصيرة حيث تم حذف الأغاني بعد نصف ساعة من طرحها ولم تعد متاحة الآن على الرابط التي أتاحته شيرين لجمهورها، في محاولة جديدة منها لوضع الأغاني عبر شتى المنصات والمواقع لتييح تجربة الاستماع الجيد لأغانيها

ومالبثت أن تم انتزاعها كما حدث في السابق من حذف للأغاني بشكل سريع عبر يوتيوب بسبب حقوق الملكية التي تمتلكها روتانا.