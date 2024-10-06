مواطن يكشف تفاصيل الاعتداء عليه من عمال أحد محلات الحلوى الشهيرة

كشف أحمد نشأت، مواطن، تفاصيل الاعتداء عليه من عمال أحد محلات الحلوى الشهيرة، قائلاً: "عندما كنت متوجدًا في المكان وجدت العاملين في المطعم يعتدون على رجل كبير في السن بسبب استعجاله للطلب".

وأضاف "نشأت"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الرجل الكبير الذي تعرض للاعتداء استهجن ما حدث له على الإطلاق، قائلاً: "أنا رجل مثل أولادكم، ازاي تعتدوا عليا بهذه الألفاظ الخارجية".

وأوضح أنه عندما قام بتصوير الواقعة تعرض للسب ببعض الألفاظ الخارجية، وعندما تأخر الأوردر طالب بإلغائه، ولكن العاملين في الفرع رفضوا هذا الأمر على الإطلاق، وقاموا بالاعتداء عليه جسديًا، وتعرض لبعض الإصابات.