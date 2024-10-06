اهداء ميكروفون العندليب للمطرب الصاعد محمود راتب

في مفأجاة من العيار الثقيل قام محمد شبانة ابن شقيق الفنان عبدالحليم حافظ، بإهداء الميكروفون الذهبي للعندليب إلى المطرب الصاعد محمود راتب.

وقال شبانة في بيان صحفي إنه استمع مؤخراً لدعاء بصوت المطرب الصاعد محمود راتب بعنوان "عشان أتوب" ، ليجد نفسه أمام صوت مؤثر وحساس ويتميز بتوصيل معنى الكلمة والجملة اللحنية ، مشيراً إلى أنه يتوقع له النجاح والاستمرار وحجز مكان مرموق بين النجوم الكبار في الفترة المقبلة ، مشيراً الي انه لم يجد أثمن من الميكروفون الذهبي للعندليب حتى يهديه اياه تشجيعاً له .

بعد دعاء "عشان أتوب" .. ابن شقيق العندليب يهدي ميكروفونه الذهبي للمطرب محمود راتب

واضاف شبانة أن قصة هذا الميكروفون تعود لفترة السبعينات حيث أهداه شخصية عربية مرموقة للعندليب ، وغنى فيه خلال حفلة معرض دمشق الدولي في شهر أغسطس عام 1976 ، وهذا الحفل يعد من اخر الحفلات العامة لعبدالحليم .

فيما أعرب المطرب الصاعد محمود راتب عن سعادته البالغة بهذه الهدية ، وقال في تصريحات صحفية أنه فخور باقتناء ميكروفون الفنان الكبير عبدالحليم حافظ ، ويتمنى أن يكون على قدر هذه المسئولية الضخمة .

يشار إلى أن المطرب الصاعد محمود راتب كان قد طرح العديد من الاغاني خلال الفترة الماضية ، منها اغنية " احلى الكلام" من الحانه ، وكلمات حسام عمر، وتوزيع وليد ميمني، وبعدها طرح أغنية "كل العيون" كلمات تامر حسين والحان محمد رحيم وتوزيع نور، وقام بتصويرها فيديو كليب مع المخرجة نيهال نبيل ، بالاضافة الي دعاء "عشان أتوب" من كلماته وألحانه وتوزيع وليد ميمني ، كما يستعد لطرح اغنية جديدة خلال الايام القليلة المقبلة .

وتقول كلمات دعاء "عشان أتوب" :

ويارب كل المشكله مش ف الذنوب

مانا كل يوم بلجأ اليك تفتحلى سكه عشان اتوب

كل المشاكل فيا اصلاً نفسها

ده انا شئ ضعيف بعمل حاجات مش قادر ابعد عنها

كل المشاكل بلقى عندك حلها

مانت الحليم وانت الغفور

اكتبلى لاخر عمرى نور

خلينى اقرب منك اووووى

واكتبلى ازور بيت الرسول