محامية: المطلقة ترث حال تطليقها بشكل رجعي

قالت المستشارة نهى الجندي، المحامية، إن الرجل لديه "عدة" مثل المرأة في بعض الحالات، فعندما يكون متزوج أربع سيدات، ويقوم بتطليق الزوجة الرابعة، فمن الضروري أن ينتظر إنتهاء عدة الزوجة الرابعة، لكي يتزوج امرأة أخرى، وفي حال عدم الانتظار يكون جمع ما بين 5 أزواج.

وأضافت "الجندي"، خلال حوارها مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الرجل لديه عدة أيضًا حال رغبته الزواج بشقيقة زوجته، وفي هذه الحالة من الضروري أن ينتظر انتهاء عدة زوجته، وإلا يكون جمع بين شقيقتين، ويُعرض للحبس.

ولفتت إلى أن المطلقة ترث حال تطليقها بشكل رجعي، أو إذا كانت حاملاً، مشيرة إلى أن الكثير من المطلقات لا تعلم بأن لديها الحق في الإرث حال وفاة الزوج خلال فترة العدة في الطلاق الرجعي، وهذا يضيع حقوق الكثير من السيدات.